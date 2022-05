Jucatoarea de tenis Irina Begu a lovit cu racheta in cap un copil din tribune, dar a scapat de descalificarea de la Roland Garros 2022

Dupa al doilea game din setul decisiv de joi, 26 mai, partida a fost intrerupta pret de cateva minute, dupa ce un copil aflat in tribune a fost lovit de racheta jucatoarei de tenis Irinei Begu.Din cauza nervilor, sportiva noastra a dat cu racheta de pamant, iar aceasta a ricosat din suprafata de joc direct in copilEkaterina Alexandrova a cerut descalificarea adversarei, insa acest lucru nu s-a intamplat, iar la final, organizatorii au oferit explicatii. Parintii au avut un rol decisiv in ... citeste toata stirea