Jucatoarea din Rusia, Anna Blinkova, a castigat turneul de tenis Transylvania Open - FOTO

Pornita din calificari, rusoaica Anna Blinkova a castigat la Cluj primul titlu WTA din cariera.Anna Blinkova este noua campioana a turneului Transylvania Open WTA250 din Cluj-Napoca, dupa o victorie in trei seturi in fata italiencei Jasmine Paolini (6-2, 3-6, 6-2). Este primul titlu WTA castigat de Blinkova. Tanara jucatoare in varsta de 24 de ani a venit din calificari si a castigat la Cluj 7 meciuri consecutive. Ea a eliminat din turneu trei favorite: Lesia Tsurenko, Anhelina Kalinina si