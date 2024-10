Jucatorii de la CFR Cluj au fost bagati in sedinta de Nelutu Varga: ,,Le-am dat un ultim avertisment"

Rezultatele modeste pe care CFR Cluj le-a adunat in campionatul intern si eliminarea din cupele europene, l-au facut pe patronul Nelutu Varga sa apeleze la metode mai directe.Acesta a avut o intalnire cu intreg lotul si staff-ul de la CFR Cluj, in care le-a explicat acestora ca este foarte nemultumit de atitudinea lor."Chiar acum am venit de la o intalnire foarte mare pe care am avut-o la stadion cu Dan Petrescu, cu jucatorii si cu tot staff-ul. Le-am dat un ultim avertisment. A fost o ... citește toată știrea