Jucatorii lui Dan Petrescu au mers direct la petrecere, dupa calificarea in Europa - FOTO

Jucatorii exponentiali ai lui Dan Petrescu au mers direct la petrecere, dupa ce CFR Cluj s-a calificat in Conference League, joi seara, in duelul dificil cu cei de la Maribor.Primul a ajuns la petrecere Andrei Burca, iar apoi au descins Mario Camora si Cristi Manea, ultimii insotiti de sotii sau iubite. Irina Deaconescu, jumatatea lui Manea, a facut senzatie inca de la inceput, fiind privita de toata lumea de la terasa de pe Bulevardul Eroilor. Acolo, Burca a mai petrecut la victorie si in ... citeste toata stirea