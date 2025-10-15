Editeaza

Jucatorii si suporterii de la CFR Cluj, alaturi de copiii de la Institutul Oncologic din Cluj: "O intalnire cu lacrimi in ochi"

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 07:49
Mai multi jucatori de la CFR Cluj, alaturi de Peluza Visinie, i-au vizitat pe copiii internati la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca.
Fotbalistii au impartit ghiozdane si cadouri celor mici, intalnirea fiind una plina de emotie si cu lacrimi in ochi.

"Alaturi de Peluza Visinie, impreuna cu Mario Camora, Adrian Paun, Matei Ilie, Damjan Djokovic, Kurt Zouma, Sheriff Sinyan si team managerul Cristi Panin, i-am vizitat pe copiii internati la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. O intalnire

