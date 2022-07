Jucatorii Universitatii au revenit la Cluj dupa cantonament. Capitanul Romario Pires: "Jucam cu echipele bune si asta ne-am dorit"

Jucatorii Universitatii au revenit la Cluj-Napoca, dupa 10 zile de cantonament in Austria, in care "U" a avut parte doar de infrangeri. Incepand de maine, elevii lui Lincar se intorc la antrenamente, pentru a pregati jocul cu FCSB, din prima etapa a Superligii Romaniei.Desi au revenit acasa fara niciun gol marcat in meciurile amicale din cantonament, capitanul "studentilor" spune ca acestia sunt pregatiti de provocarile de la Liga 1. In primele etape, alb-negrii vor avea parte de adversari ... citeste toata stirea