Jucatorul CFR Cluj, care a cerut clauza de reziliere: "Undeva la 1.800.000 de euro. Cine da banii astia, il ia imediat"

Dupa calificarea in barajul din Conference League, jucatorii CFR Cluj devin interesanti pentru cluburile din strainatate. Cristi Balaj a dezvaluit cine este singurul fotbalist din Gruia care a cerut clauza de reziliere.Din lotul lui CFR Cluj, Andrei Burca este singurul fotbalist care a cerut clauza de reziliere. Fundasul central de 29 de ani poate pleca oricand, doar daca un club plateste 1.800.000 de euro, in conditiile in care cota de piata a jucatorului este de 4.000.000 de euro. De ... citeste toata stirea