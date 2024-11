Jucatorul CFR Cluj, Nkololo, i-a dat un cot involuntar si i-a spart buza antrenorului Sumudica de la Rapid VIDEO

O faza ciudata s-a intamplat ieri seara in timpul meciului CFR Cluj - Rapid Bucuresti, terminat 1-1.In minutul 50, la o faza care se desfasura in lateralul terenului, pe partea cu bancile de rezerve, mijlocasul CFR-ului a incercat sa protejeze mingea care era pe cale sa iasa din teren, urmand o aruncare in favoarea echipei sale.Cand a vrut sa franeze ca sa se opreasca la marginea terenului, a fost usor impins de un jucator rapidist. Impulsul a fost suficient cat sa-l proiecteze intr-o ... citește toată știrea