Jucatorul hulit si contestat de galeria U Cluj, a marcat o dubla in amicalul cu Minaur Baia Mare - FOTO

Alex Chipciu, jucatorul adus de la rivala CFR Cluj, a inscris doua goluri in amicalul U Cluj - Minaur Baia Mare.Alex Chipciu a marcat primele goluri in tricoul Universitatii. Scorul final a fost 4-1.El a vorbit, dupa victorie, despre faptul ca unii suporteri l-au contestat. "Nu cred ca a fost o cearta. A fost acel banner si s-a creat o nebunie. Fiecare suporter are parerea lui. Eu nu pot schimba prin vorbe, numai prin fapte. Eu cred ca marea masa a suporterilor m-au dorit aici, pentru ca m-am ... citeste toata stirea