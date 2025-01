Jucatorul momentului de la CFR Cluj, Louis Munteanu, transmite un mesaj echipelor rivale: "De asta am venit in Romania"

CFR Cluj a reusit sa se impuna in fata echipei lui Hagi, Farul Constanta, cu scorul de 3-1, iar jucatorului serii, Louis Munteanu, a avut un mesaj categoric pentru rivalii echipei din Gruia.Marcatorul celor 3 goluri, atacantul in varsta de 22 de ani a recunoscut de ce a venit in Romania."Este primul hat-trick, sunt fericit pentru victoria echipei in primul rand. Am jucat bine inca din prima repriza, in a doua am vrut sa tinem de rezultat si a venit si golul 3 si asta a fost povestea meciului ... citește toată știrea