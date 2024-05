Juniorii de la "U" Cluj, campioni nationali la categoria Under 16. Copiii Clujului s-au impus in finala cu Universitatea Craiova

"U" Cluj, campioana nationala la categoria Under 16! Juniorii antrenati de Ovidiu Sarmasan si Flavius Nistor s-au impus cu 4-3 la loviturile de departajare in finala cu Universitatea Craiova, dupa ce in timpul regulamentar de joc scorul a fost 1-1.Oltenii au deschis scorul in minutul 62, insa echipa noastra a revenit pe final, Bota transformand in minutul 90 un penalty obtinut de Orban. Buia, Tamas, Bodnar si Ciortea au marcat ... citește toată știrea