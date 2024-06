Juniorul Antonio Suciu a semnat cu "U" pana in 2030. Mijlocasul a debutat la prima echipa sezonul trecut

Mijlocasul Antonio Suciu a semnat un contract pe mai multi ani cu "studentii", mai exact, pana in 2030. Juniorul a facut pasul spre echipa prima echipa la finalul sezonului trecut.Baimareanul de doar 18 ani a ajuns la academia lui "U" in anul 2021. A reusit in sezonul 2022/2023 sa castige Liga Elitelor U17 si Supercupa Elitelor U17. Juniorul joaca pe pozitia de mijlocas."Antonio Suciu, juniorul care a facut pasul spre prima echipa pe finalul sezonului trecut, a semnat prelungirea ... citește toată știrea