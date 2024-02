Karolina Pliskova este campioana Transylvania Open WTA 250 - editia 2024 - FOTO

Karolina Pliskova, fost lider mondial, a castigat marele trofeu al celei de-a patra editii a Transylvania Open WTA 250. Sportiva din Cehia a fost cap de afis al turneului din Cluj si a jucat finala cu Ana Bogdan, favorita numarul 8 a competitiei, o victorie obtinuta in doua seturi, scor 6-4, 6-3.Karolina Pliskova: "Este minunat sa castig al 17-lea titlu, mai ales aici, in Romania, toata lumea a fost minunata. As vrea sa revin aici. A fost un meci bun si o saptamana foarte buna. Acest turneu ... citește toată știrea