KO-ul anului realizat de un clujean! Ion "Dracula" Surdu a devenit primul roman campion Oktagon MMA FOTO/VIDEO

Ion "Dracula" Surdu scrie istorie: primul roman campion Oktagon MMA, cu un KO spectaculos, catalogat de presa germana KO-ul anului in Europa!Sambata, 7 decembrie 2024, la SAP Garden Arena din Munchen, Ion "Dracula" Surdu a reusit o performanta istorica pentru sportul romanesc. In cadrul evenimentului Oktagon MMA 64, luptatorul clujean a cucerit centura categoriei welterweight, devenind primul roman din istorie care ajunge campion in cea mai mare organizatie de MMA din Europa. Victoria sa ... citește toată știrea