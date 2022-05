L-a scos din minti pe Dan Petrescu. Cel mai talentat jucator de la CFR Cluj, exclus din lot dupa ce nu s-a trezit si a ratat un antrenament

Fotbalistul a fost iertat pe moment de Dan Petrescu, a fost chiar titularizat in meciul cu Farul, dar a jucat foarte slab si a fost schimbat de Birligea, fotbalist transferat din a treia liga din Italia, unde era rezerva. Birligea a adus victoria cu un gol inscris si de-atunci Petrila a trecut in plan secund. Ulterior, Petrila a fost scos din lot, iar antrenorul nu da semne ca mai mizeaza pe el.Petrescu nu e tocmai un admirator al lui Petrila, el nu a mizat pe tanarul jucator nici in mandatul ... citeste toata stirea