La sase zile de la despartirea de Rapid, Iulian Cristea, prezentat oficial de Universitatea Cluj

Iulian Cristea (29 de ani) este noul fotbalist al Universitatii Cluj. La sase zile de la despartirea de Rapid, Cristea a fost prezentat oficial de Universitatea Cluj."Bun venit, Iulian Cristea! FC Universitatea Cluj continua seria transferurilor pentru noul sezon.Clubul nostru a ajuns la o intelegere cu Iulian Cristea (29 de ani), fotbalist cu peste 200. de meciuri in SuperLiga si patru prezente in echipa nationala, care poate evolua atat in centrul ... citește toată știrea