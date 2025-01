Liderul lui "U" Cluj, despre noul an si viitorul sau la club: "Nu as mai pleca, m-am atasat prea mult de acest club. E singura echipa pe care o mai vreau"!

Aflat in ultimele luni de contract, Alexandru Chipciu a vorbit din Antalya, din cantonament, despre viitorul sau la club. Potrivit capitanului Universitatii, cariera lui ca fotbalist ar urma sa se incheie la Cluj, desi deocamdata nu a semnat prelungirea."Nu am semnat inca nimic. Ne-am ineteles ca prima discutie. Ma chemase Gabi (Gabi Giurgiu - director sportiv) de la meciul cu Sepsi sa vorbim, dar eram prea incarcat atunci. Am vorbit cu Universitatea. Vedem ce am propus eu, ce propun ei. Eu ... citește toată știrea