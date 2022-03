Liga 2: A fost stabilit programul meciurilor din play-off si play-out. Vezi care sunt echipele ce se bat pentru promovare

Federatia Romana de Fotbal a stabilit, luni, 14 martie, programul play-off-ului si play-out-ului din Liga 2. In prima etapa, Petrolul Ploiesti si U Cluj, primele doua clasate la finalul sezonului regulat, au meci direct.Echipele calificate in play-off-ul Ligii 2* ACS Petrolul 52, 49 puncteUniversitatea Cluj, 42 puncteAFC Hermannstadt, 41 puncteCSA Steaua, 37 puncteConcordia Chiajna, 36 puncteUnirea Slobozia, 33 puncte* Locul ocupat in clasament la finalul sezonului regulatProgramul primei ... citeste toata stirea