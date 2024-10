Liga Natiunilor: Romania cauta victoria in Cipru sub comanda lui Mircea Lucescu. Ce televiziune transmite meciul

Astazi, de la ora 21:45, Romania va infrunta Cipru in etapa a 3-a a Ligii Natiunilor, intr-un meci crucial pentru mentinerea echipei pe primul loc in grupa. Selectionerul Mircea Lucescu, aflat la cel de-al treilea meci din noul sau mandat, si-a pregatit jucatorii in detaliu pentru confruntarea de la Larnaca.In cadrul antrenamentului de vineri seara, desfasurat pe AEK Arena, "Il Luce" a transmis echipei sale un mesaj clar: posesie, simplitate si intensitate in joc. Antrenorul a organizat ... citește toată știrea