LPF a ales cel mai bun jucator de la fiecare echipa din SuperLiga Romaniei. Dupa 18 etape, Farul este liderul incontestabil din Liga 1, iar CFR Cluj se afla la doar sapte puncte de Farul Constanta.Liga Profesionista de Fotbal a ales cate un fotbalist de la fiecare echipa din Liga 1, in functie de cei care au iesit in evidenta in meciurile de pana acum.CFR Cluj ... citeste toata stirea