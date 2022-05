Lincar, hotarat sa se impuna in meciurile de baraj cu Dinamo, in pofida speculatiilor: "Trebuie sa demonstram tuturor ca in fotbal se poate intampla orice"

Universitatea Cluj este la un singur pas de barajul pentru promovare in care o va intalni pe Dinamo Bucuresti. Prima mansa va avea loc sambata, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Dupa ce "U" a fost atacata din toate directiile, in urma ratarii promovarii directe, tehnicianul Universitatii a imbracat ia primita de la un sustinator al clubului si a vorbit in cadrul conferintei de presa despre provocarile duelului de sambata."Am venit imbracat in aceasta ie, datorita unui om care sustine mult ... citeste toata stirea