Lincar spune ca U Cluj are bani daca promoveaza: Trebuie 2 -3 jucatori in plus

Antrenorul U Cluj, Erik Lincar, a declarat ca echipa pe care o conduce are stabilitate financiara."Din punctul meu de vedere nu cred ca avem nevoie de o remaniere serioasa, doar 2 - 3 jucatori trebuie adusi si cred ca am putea face o figura frumoasa in Liga 1.La noi lucrurile din punct de vedere financiar sunt foarte stabile. Salariile sunt la zi", a spus Lincar, la Digi SportAcesta a precizat ca nu se teme de un baraj cu Dinamo, ... citeste toata stirea