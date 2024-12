Louis Munteanu, atacantul de la CFR Cluj, a vorbit despre dificultatile din cariera: ,,Plangeam in fiecare seara. Parintii mei au facut sacrificii mari"

A fost recrutat in cadrul Academiei Hagi la doar 9 ani, plecand de la Vaslui la Constanta, a fost momentul de cotitura in viata lui Louis Munteanu, atacantul de 22 de ani de la CFR Cluj. Acesta a acordat un interviu emotionant in care a vorbit despre parcursul sau in fotbal dar si dificultatile din cariera.Fostul atacant al echipelor Farul si Fiorentina a dezvaluit cine a fost persoana care l-a introdus in lumea fotbalului si cel care a anticipat pozitia in care va avea cel mai mare randament: ... citește toată știrea