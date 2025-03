Louis Munteanu, de neoprit! Atacantul este pregatit sa devina campion cu CFR Cluj: "Sper sa fac diferenta"

Atacantul Louis Munteanu este pregatit sa devina campion cu CFR Cluj!Fotbalistul a marturisit ca urmeaza un play-off incendiar si spera sa-si ajute echipa in meciurile dificile care vor urma."Cu siguranta ca o sa fie un play-off incendiar, cu echipe de traditie. Speram sa facem jocuri cat mai bune. Mereu am jucat bine in play-off, imi plac meciurile mari, sper sa fac diferenta", a declarat Louis Munteanu.CITESTE SI: CFR Cluj este LIDER in Superliga! Clujenii au umilit-o pe Gloria Buzau. ... citește toată știrea