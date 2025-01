Louis Munteanu, de neoprit in meciul CFR Cluj - Farul. A devenit cel mai bun marcator din Superliga, iar echipa urca pe locul 3 REZUMAT VIDEO

Atacantul CFR-ului a reusit o tripla in partida disputata luni seara, acasa, cu Farul, si incheiata cu o victorie clara, 3-1 pentru clujeni.Doua goluri au fost din actiune, in minutele 8 si 66, iar al treilea din penalty in minutul 37, dupa o verificare VAR. Pentru constanteni a inscris Casap in minutul 71.Louis Munteanu a ajuns la 12 goluri in Superliga, l-a depasit pe Barligea si a devenit golgheterul ... citește toată știrea