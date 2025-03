Louis Munteanu, printre cei mai doriti jucatori din Superliga. Cat a cerut patronul CFR Cluj pe atacant

Intr-un interviu recent, Nelutu Varga a declarat ca in aceasta iarna a primit mai multe oferte pentru Louis Munteanu, doar ca niciuna nu a fost suficient de mare pentru a il convinge sa renunte la atacant. El a spus ca inclusiv Gigi Becali a incercat sa cumpere jucatorul.Varga a explicat ca, in prezent, nu mai poarta nicio discutie cu Becali pentru a il vinde pe Louis Munteanu: "Nu e cazul. Noi suntem prieteni, ne respectam, dar nu... Valoarea jucatorului nostru e mare si nu are rost sa ... citește toată știrea