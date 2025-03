Louis Munteanu rupe tacerea! Atacantul de la CFR Cluj spune adevarul despre un transfer in strainatate: "Daca o sa merit"

Louis Munteanu, atacantul echipei CFR Cluj, a vorbit despre o posibila plecare de la echipa din Gruia in viitorul apropiat, avand in vedere ca mai multe echipe din strainatate au pus ochii pe golgheterul din Superliga.Fotbalistul a spus clar care-i sunt obiectivele in acest moment si ce planuri are pe viitor."Acum nu ma gandesc la niciun transfer, ar fi o prostie sa ma gandesc acum la un transfer cand urmeaza cele mai importante meciuri. Trebuie sa-mi ajut echipa sa castige campionatul. Vine ... citește toată știrea