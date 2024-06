Lovitura pentru CFR Cluj! Cristi Manea nu renunta la visiniu, dar va imbraca tricoul alb-visiniu al altei echipe din Liga 1- FOTO

Cristi Manea, fostul jucator al CFR Cluj, a semnat un contract cu Rapid Bucuresti, valabil pentru urmatoarele trei sezoane, pana in 2027. Desi fundasul dreapta isi exprimase anterior dorinta de a juca in strainatate si a fost curtat de cateva echipe din Turcia, a ales sa continue in Liga 1 cu Rapid.Rapid a realizat al treilea transfer important al verii, aducand in echipa pe unul dintre cei mai valorosi fundasi laterali din Romania, Cristian Manea. La 26 de ani, Manea are un CV impresionant, ... citește toată știrea