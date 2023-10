Argentinianul Lucas Masoero a ajuns la Universitatea Cluj pe 5 septembrie de la FC Pari Nizhniy Novgorod din Rusia si a devenit rapid un om de baza in echipa lui Nelutu Sabau. Cu fundasul argentinian in teren, "studentii" au obtinut doua victorii si doua egaluri in campionat, dar si un succes in Cupa Romaniei.Lucas Masoero spune ca se simte extraordinar la echipa clujeana, a gasit aici "oameni foarte buni", dar a fost impresionat si de fanii Universitatii Cluj, fani cu spiritul inflacarat, ... citeste toata stirea