Lucas Masoero s-ar putea desparti de "U" Cluj. Argentinianul este dorit de o echipa din Rusia

Fundasul echipei Universitatea Cluj, Lucas Masoero, 29 de ani, a primit o oferta din partea unei echipe din Rusia.Masoero are un sezon de exceptie in acest an. Argentinianul a reusit sa inscrie 4 goluri in campionatul intern si sa fie un adevarat lider in aparare.Performantele convingatoare avute au atras atentia cluburilor asupra lui Masoero. Sochi, o formatie liga secunda din Rusia, care se afla in aceste momente pe locul 4, este interesata de argentinian.Potrivit GSP.RO, Masoero ar putea ... citește toată știrea