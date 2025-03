Lupta pentru titlu continua! Un fotbalist important de la CFR Cluj s-a intors pe teren! Cristi Balaj: "Este o revenire importanta"

Cristi Balaj, presedintele CFR Cluj, a salutat revenirea pe teren a fotbalistului grec Tachtsidis, avand in vedere ca din ianuarie a fost accidentat.Presedintele clubului clujean, Cristi Balaj, a vorbit despre situatia fotbalistului in varsta de 34 de ani, aflat in al doilea sau sezon alaturi de CFR Cluj."A revenit alaturi de echipa, a jucat, a si resimtit ceva la glezna, insa nu e nimic important. Desi a jucat, nu inseamna ca va intra din primul minut. Va fi in lot, este o revenire ... citește toată știrea