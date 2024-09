Mai rezista "U" Cluj fara sa piarda? Deplasare complicata pentru echipa lui Sabau

Universitatea Cluj e prima in Liga 1 si va juca in deplasare la Iasi, echipa preluata recent de Emil Sandoi. Echipa lui Sabau e neinvinsa in primele zece etape."De cand a venit Sandoi, echipa are un alt spirit. Ne asteapta un meci de uzura, un meci in care ne trateaza foarte serios, iar noi trebuie sa aratam foarte bine. Sa nu intervina acea stare de auto-multumire. Sper sa nu se relaxeze jucatorii. Preocuparea mea asta este, sa-i fac sa fie concentrati, sa aiba atitudinea potrivita. Intalnim ... citește toată știrea