Mamadou Thiam, asteptat sa revina in Romania, U Cluj l-a inclus in planurile sale intr-o campanie spectaculoasa de achizitii

In mercato estival, U Cluj vrea sa produca transferuri spectaculoase la echipa. Universitatea a reluat discutiile cu Mamadou Thiam, 29 de ani, in conditiile in care are o lista impresionanta cu atacanti din Portugalia, Franta, Serbia, Croatia si Superliga romana.Pe langa Jovan Markovic, 23 de ani, de care Gazeta Sporturilor a scris ca sunt discutii de a-l aduce, fie si ca transfer temporar, de la Universitatea Craiova, U Cluj a reluat convorbirile pentru readucerea lui Mamadou Thiam, 29 de ani. ... citește toată știrea