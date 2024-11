Mandrie pentru Universitatea Cluj! Trei jucatori au fost selectionati la echipele nationale

Trei jucatori de la liderul din Superliga, "U" Cluj, au fost convocati la echipele natioanale pentru meciurile din Liga Natiunilor.Primul dintre ei este Vadim Rata, capitanul nationalei Moldovei, care va fi prezent in ultima runda, unde Moldova se va duela cu Andorra pe 16 noiembrie, de la ora 19:00.Nationala condusa din teren de Vadim Rata este lider in grupa 2 din Liga D, cu sase puncte. Acelasi numar de puncte a fost acumulat si de Malta, care are un golaveraj mai slab. Nationala Maltei ... citește toată știrea