Mario Camora, capitanul lui CFR Cluj, a ajuns la 400 de meciuri jucate in Liga 1: ,,Sunt mandru de ceea ce am realizat si nu regret absolut nimic

Mario Camora a ajuns la 400 de meciuri jucate in Liga 1, in meciul impotriva celor de la Buzau. Capitanul celor de la CFR Cluj urmeaza sa implineasca 38 de ani si a vorbit intr-un interviu acord pentru GSP despre cariera sa.Mario Camora se declara pe deplin multumit si mandru de ceea ce a reusit sa realizeze in cariera sa alaturi de CFR Cluj.,,Am adunat cele mai multe partide in tricoul clubului, am ajuns la echipa nationala. Sunt mandru de ceea ce am realizat si nu regret absolut nimic. Am ... citește toată știrea