Marius Sumudica intervine in scandalul dintre Dan Petrescu si Louis Munteanu: "Nu l-as fi scos niciodata"

Marius Sumudica a vorbit despre reactia nervoasa pe care Louis Munteanu a avut-o, cand "Bursucul" l-a scos de pe teren, la finalul meciului cu Petrolul Ploiesti.Antrenorul Rapidului a precizat clar ca daca era in locul lui Dan Petrescu nu il scotea de pe teren, avand in vedere ca atacantul CFR-ului a fost introdus in a doua repriza."Eu n-as fi schimbat jucatorul cand mai era un minut de joc. Adica nu stiu ce a gandit Dan Petrescu, el stie foarte bine, el stie ce s-a intamplat acolo si nu