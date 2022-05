Masuri speciale pentru meciul decisiv Dinamo - Universitatea Cluj. Peste 600 de jandarmi vor asigura ordinea publica

Jandarmeria Capitalei ia masuri speciale pentru meciul decisiv dintre Dinamo si Universitatea Cluj, mai ales dupa aparitia unor mesaje de amenintare in tribunele arenei din Stefan cel Mare. Peste 600 de jandarmi vor asigura vor asigura masuri de ordine publica la derby-ul din aceasta seara, desi stadionul are o capacitate de doar 15.000 de locuri."Spectatorii vor avea acces in stadion incepand cu ora 18:30, doar pe baza biletelor sau invitatiilor puse la dispozitie de organizator. Pentru acest ... citeste toata stirea