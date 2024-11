Meci crucial pentru FCSB in Europa League. Partida cu Midtjylland poate sa decida parcursul in cupele europene

In a patra etapa din grupa Europa League, FCSB o intalneste pe Midtjylland, de la ora 19:45, pe Arena Nationala. Pe locul 13 se afla echipa din Romania dupa primele 3 meciuri, avand doua victorii si un esec. Echipa daneza este pe 7, cu 7 puncte: doua victorii si un egal."Stim foarte bine ca Midtjylland este pe primul loc in Danemarca, si asta spune mult. Pentru ca stim cat de puternica este liga daneza. Un singur rezultat nu ne va spune nimic. Am urmarit-o pe Midtjylland si sa fii pe primul ... citește toată știrea