Meci crucial pentru U-BT Cluj-Napoca in EuroCup. ,,Studentii" vor avea un meci dificil impotriva Hapoel Ierusalim

U-BT Cluj-Napoca urmeaza sa intalneasca Hapoel Ierusalim, in cadrul etapei a 14-a, intr-un duel care va avea loc mieruri, 8 ianuarie, de la ora 19:00.Cele doua echipe lupta pentru locul al doilea din grupa B, pozitie ce garanteaza calificarea directa in sferturile de finala ale competitiei. In prezent, israelienii au un usor avantaj, cu un bilant de 8-5, in timp ce echipa antrenata de Mihai Silvasan are 7-6. ... citește toată știrea