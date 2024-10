Meci crucial pentru viitoarea generatie de fotbal a Romaniei. Jucatorii de la U21 sunt la un pas sa reuseasca calificarea la Euro 2025

Romania Under 21, antrenata de Daniel Pancu, se afla in fata unui meci decisiv, care va avea loc maine, de la ora 19:00, in Giulesti. ,,Tricolorii" se lupta pentru o calificare la Euro 2025 U21.Romania ocupa primul loc in grupa, cu 19 puncte, urmata de Elvetia, 18 puncte, Finlanda, 17 puncte, Albania, 13 puncte, Muntenegru, 7 puncte, Armenia, 2 puncte.Ultimele meciuri din grupa vor avea loc pe 15 octombrie, Romania - Elvetia, Finlanda - Muntenegru si Albania - Armenia.In cazul unei victorii ... citește toată știrea