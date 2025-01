Meci de foc pentru FCSB! Peste 50.000 de oameni vor fi prezenti la meciul cu Manchester United. Amorim: ,,Nu e surprinzatoare pozitia lor"

FCSB urmeaza sa intalneasca Manchester United in ultima runda a fazei principale din Europa League, care va avea loc pe Arena Nationala, astazi, 30 ianuarie, de la ora 22:00.Aproximativ 55.000 de spectatori sunt asteptati sa vina la meci pentru a vedea duelul dintre cea mai buna echipa romaneasca din acest moment si una dintre cele mai iubite echipe din lume.FCSB se afla in acest moment pe locul 8, pozitie care asigura calificarea direct in ,,optimi". Echipa din Bucuresti a reusit sa adune ... citește toată știrea