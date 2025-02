Meci decisiv pentru U-BT Cluj-Napoca. Soarta calificarii in EuroCup se joaca in Grecia: ,,Toata lumea stie care este miza"

U-BT Cluj-Napoca se afla in Grecia pentru a discuta cel mai important meci de pana acum in actualul sezon. O victorie in fata celor de la Aris ar asigura calificarea in play-off-ul EuroCup. Meciul va incepe la ora 20:00.Jucatorii antrenati de Silvasan se afla in acest moment pe locul 7 in clasament, in timp ce Aris ocupa ultima pozitie din campionat.Calculele calificarii arata in felul urmator pentru U-Banca Transilvania:Varianta I, cu U-Banca Transilvania pe locul 4 in grupaU-Banca ... citește toată știrea