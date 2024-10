Meci dificil in Gruia pentru trupa lui Dan Petrescu! Poli Iasi vrea o victorie cu CFR Cluj

CFR Cluj va intalni sambata, 5 octombrie, pe Poli Iasi, in etapa a 12-a din Liga I. Inainte deplasarii in Ardeal, antrenorul echipei Poli Iasi, Emil Sandoi, a declarat ca moralul echipei sale este unul foarte bun si merg la victorie. Sa nu uitam ca iesenii sunt singurii care au invins pe liderul Superligii, "U" Cluj, cu scorul de 1-0."Noi suntem pe un trend ascendent, avem un moral bun, trebuie sa profitam de acest lucru. Fiecarei echipe ii trebuie continuitate, ne dorim acest lucru si in ... citește toată știrea