Meciul CFR Cluj- FCSB este sold out! CFR-istii nu renunta inca la titlu, desi au de recuperat 10 puncte

Suntem SOLD OUT la meciul cu FCSB- este mesajul afisat pe pagina de Facebook a clubului din Gruia. Oficialii CFR Cluj au anuntat ca toate biletele disponibile pentru derby-ul cu FCSB s-au epuizat.CFR Cluj are de recuperat 10 puncte, daca vrea sa ramana in lupta pentru titluMeciul dintre CFR si FCSB se joaca duminica, 14 aprilie 2024, de la ora 21.00, si face parte din Etapa a patra a turneului play-off din Superliga 2023/2024. FCSB a acumulat pana acum 41 de puncte, iar CFR Cluj are 31 de ... citește toată știrea