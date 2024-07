Meciul de fotbal de maine dintre Romania si Olanda va fi proiectat in piata Unirii din centrul Clujului, sunt asteptati mii de suporteri.Meciul dintre Romania si Esarile de Jos din optimile de finala ale Campionatului European se transmite in Piata Unirii, maine seara. Sunt pregatite, de la ora 19, nu mai putin de 2.500 de scaune. Organizatori sunt Primaria si o companie farmaceutica, acestia ii incurajeaza pe suporteri sa vina imbracati in galben, cu ... citește toată știrea