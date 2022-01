Meciul de maine seara al U BT cu Prometey Ucraina, din Liga campionilor la baschet, a fost reprogramat din cauza coronavirusului

Meciul de maine seara al U BT cu Prometey Ucraina, din Liga campionilor la baschet, a fost reprogramat din cauza numarului mare de cazuri de infectie cu coronavirus in randul echipei gazda."Meciul cu Prometey va fi reprogramat. Ucrainenii sunt afectati de COVID-19 si nu se pot prezenta la meci", a anuntat U BT in aceasta seara. Mai exact in echipa ucrainiana au fost confiramte nu mai putin de 11 cazuir de infectie cu coronavirus. "Meciul va fi reprogramat la o data care va fi ... citeste toata stirea