Meciul dintre CFR Cluj si UTA Arad, din aceasta seara din Gruia, s-a incheiat cu scor alb, 0-0.Aceasta e a patra remiza la rand pentru "feroviari" in actualul campionat, ajuns acum la etapa a 25-a.Dupa acest meci CFR Cluj ramane pe prima pozitie in clasament, cu 61 de puncte acumulate, urmata de FCSB cu 52 de puncte si FC Voluntari, cu 42 de puncte, dar acestea din urma nu au evoluat inca in aceasta etapa de campionat."Macar nu am mai fost egalati in ultimul minut", a spus dupa meci Dn ... citeste toata stirea