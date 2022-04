Meciul pacii in Gruia, in fata a 5000 de spectatori. Toate incasarile merg catre refugiatii din Ucraina

CFR Cluj si Dinamo Kiev au remizat, scor 0-0, in meciul caritabil de pe arena "Dr. Constantin Radulescu". Toate incasarile din bilete si donatii vor merge catre un ONG care sprijina refugiatii ucraineni.Cu o echipa alcatuita din rezerve, CFR Cluj le-a tinut piept celor de la Dinamo Kiev, iar Paun putea deschide scorul in primul minut, insa portarul Buchan s-a opus. Si Costache a bifat o alta ocazie in partea a doua. Dinamo Kiev a controlat jocul la capitolul posesie, dar fara a-si crea mari ... citeste toata stirea