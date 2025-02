Meciul Poli Iasi - CFR Cluj, oprit de arbitru pentru conditii imposibile de joc. Ce masuri s-au luat FOTO

Partida de la Iasi dintre Poli si CFR Cluj seamana mai mult cu una de hockei decat de fotbal. Daca la inceputul meciului terenul s-a prezentat in conditii bune, in timpul primei reprize o ninsoare putenica a ingreunat jocul.Terenul a fost complet acoperit de zapada, liniile de demarcatie fiind complet invizibile. Arbitrii au decis oprirea partidei in minutul 16, pentru ca gazdele sa ... citește toată știrea