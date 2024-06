Meciul Romania-Belgia proiectat pe un ecran urias in Piata Unirii din Cluj. Intrare libera. Hai, Romania!

Meciul UEFA EURO 2024 Romania-Belgia va fi proiectat in aceasta seara pe un ecran urias in Piata Unirii din Cluj-Napoca, iar intrarea este libera.In aceasta seara, de la ora 22:00, va avea loc un alt meci extrem de important si asteptat de toti romanii. Nationala Romaniei de fotbal va juca impotriva Belgiei la Euro 2024.Zilele trecute, Nationala Romaniei a reusit sa aduca bucurie si mandrie in sufletele romanilor prin infrangerea Ucrainei cu 3-0 la Euro 2024, dand astfel o noua speranta ... citește toată știrea